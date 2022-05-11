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Объяснена невозможность отказа Турции от сотрудничества с Россией

NI: Турция не откажется от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых связей

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Обозреватель Роберт Эллис в своей статье для журнала National Interest объяснил, почему Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией.

По мнению автора материала, Анкара не станет жертвовать своими близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО в осуждении российской спецоперации на Украине, из-за тесных торговых связей. Эллис обратил внимание на то, что Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции «Аккую».

Кроме того, Элиис указал на тот факт, что Турция рассчитывает на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. Так, как уточнил он, авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест.

21 апреля стало известно, что в Турции запустят еще одну авиакомпанию специально для российских туристов. Авиаперевозчик Mavi Gok Aviation планирует осуществлять полеты на четырех самолетах: двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. Первой авиакомпанией, созданной для перевозки российских туристов, стала Southwind. Она планирует начать работу в Анталье в конце мая.

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Марина Совина
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