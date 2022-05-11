Названа дата вступления в силу решения о досрочном освобождении Улюкаева

Решение суда об УДО экс-министра Улюкаева вступит в силу 12 мая, если его не обжалуют

Решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева вступит в силу 12 мая, если на него не поступит жалоба. Такую дату изданию «Известия» назвала пресс-секретарь Московского районного суда Твери Мария Андриянова.

Если в течение 11 мая в суд не будет подана жалоба на УДО, то 12 мая после вступления в законную силу решения суда Улюкаев может выйти из колонии.

29 марта стало известно, что суд в Твери удовлетворил ходатайства об УДО осужденного экс-министра.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал его виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти» и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал.