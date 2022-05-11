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В эскалации конфликта на Украине обвинили США

Week: США проигнорировали опасения Путина из-за НАТО и спровоцировали конфликт на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Обозреватель Эндрю Дэй в своей статье для журнала Week обвинил США в том, что они проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине.

Автор публикации назвал ошибочным мнение, согласно которому НАТО носит «сугубо оборонительный характер». «Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации», — пишет Дэй. По его мнению, опасения президента России Владимира Путина были «вполне предсказуемыми», и если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно, конфликта можно было бы избежать.

Дэй напомнил, что перед началом спецоперации на Украине Вашингтон отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении альянса. Публицист назвал этот факт «загадочным», так как западные лидеры в частном порядке заявили украинскому руководству, что страна «не будет членом НАТО». Таким образом, пишет он, «США создали худший из возможных вариантов существования для Украины — в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности»", — считает автор материала.

По мнению публициста, Соединенным Штатам следует работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.

Ранее в Нацразведке США заявили, что не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации. Как уточнила глава Нацразведки, этому может поспособствовать желание Киева решить проблему военным путем.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, урегулировать ситуацию вокруг Украины возможно посредством дипломатического процесса и дипломатического решения. Отвечая на вопрос, почему Вашингтон не ведет переговоры с российской стороной, Псаки отметила, что американские власти считают своей конструктивной ролью поддержку Киева.

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Марина Совина
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