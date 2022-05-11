Роспотребнадзор оценил заразность новых вариантов омикрона

Роспотребнадзор: новые варианты омикрона ВА.4 и ВА.5 немного более заразны, чем предыдущие

Новые варианты омикрон-штамма коронавируса немного более заразны, чем предыдущие, и могут частично скрываться от иммунной защиты. Об этом ТАСС рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, немного более трансмиссивны, чем ранние формы омикрона, и могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее коронавирусной инфекцией или вакцинацией», — предупредил он.

Хафизов пояснил, что оба новых варианта тесно связаны со стелс-омикроном ВА.2. По словам специалиста, они несут две дополнительные ключевые мутации, которые помогают новым вариантам эффективнее уклоняться от антител, блокирующих вирус, что повышает заразность патогена.

Врач отметил, что в ЮАР, где были выявлены ВА.4 и ВА.5, сейчас до 75 процентов от всех новых случаев инфицирований коронавирусом вызваны именно этими двумя вариантами.

При этом, в России, по словам Хафизова, новых вариантов коронавируса за последнее время выявлено не было, в стране преобладает стелс-омикрон. На долю BA.2, по данным Роспотребнадзора, приходится более 90 процентов от всех случаев заражений.