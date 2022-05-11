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Польшу заподозрили в провоцировании глобальной войны с Россией

ТАС: Польша может спровоцировать глобальную войну с Россией вводом войск на Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американские аналитики предупредили о том, что события на Украине развиваются совершенно не по тому сценарию, который предсказывали эксперты. Считалось, что украинские силы смогут нанести российским военным серьезные человеческие и материальные потери, в результате чего спецоперация России завершится. Однако все вышло не так, пишет The American Conservative.

По результатам боевых действий к маю стало понятно, что ВСУ разбиты и истощены. Кроме того, до украинских войск на передовой доходит лишь малая часть необходимого, а большая часть поставляемого оружия уничтожается, еще не дойдя до фронта.

Теперь администрации действующего президента США Джо Байдена предстоит найти выход из сложившейся ситуации. По мнению специалистов, в реализации американских планов может помочь Польша. Это вполне реально на фоне заявлений президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского о желании убрать границы между своими странами.

Есть информация, что польскому генштабу поручили тайно составить план вмешательства в украинский конфликт, который предполагает установление контроля над западной частью страны. Сделано это будет с согласия киевского режима, который прислушивается к советам Вашингтона.

При этом в США осознают, что любое столкновение ВС РФ и Польши повлечет за собой экстренный созыв Совета НАТО и постановку вопроса о применении статьи 5 о коллективной обороне. Таким образом, военное вмешательство Варшавы в украинский конфликт ставит членов НАТО под угрозу войны с Россией, которой, кстати, не желает большинство участников альянса.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал о приказе погранслужбе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона армии Польши 22 мая. В документе говорится о том, что необходимо обеспечить проход из Польши объединенного литовско-польского «миротворческого контингента».

Варвара Кошечкина
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