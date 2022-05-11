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Генсек ООН высказался о невозможности заключения мира на Украине

Генсек ООН Гутерриш заявил, что заключение перемирия на Украине сейчас невозможно

Фото: Lisa Leutner / Reuters

На данный момент заключение перемирия между сторонами конфликта на Украине невозможно. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«На данный момент не просматривается возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине», — высказался генсек о возможности прекращения огня. Он также отметил, что у него «нет хрустального шара, чтобы сейчас говорить о конкретных целях» проведения российской спецоперации.

Гутерриш призвал сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зон боевых действий. Помимо этого, генсек выразил надежду на то, что возвращение сельскохозяйственной продукции на мировые рынки позволит восстановить глобальную продовольственную безопасность и позволит избежать голода в некоторых уязвимых от поставок регионах.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования кризиса на Украине. По его словам, семь лет назад в ООН решили отказаться от реакции на откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины.

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Дмитрий Сотак
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