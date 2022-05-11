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В казанском зоопарке родились два лемуренка

В казанском зооботсаду «Река Замбези» родились два лемура

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В казанском зооботсаду «Река Замбези» у кошачьих лемуров родилась двойня. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Отмечается, что лемурята родились 11 апреля, и сегодня им исполнился месяц. В пресс-службе зооботсада отметили, что кошачьи лемуры рожают двойню редко.

Новорожденные живут с мамой Мартой в общем вольере, их уже могут увидеть посетители зооботсада. «Питаются лемуры молоком матери, а сама Марта ест много фруктов – яблоки, бананы, виноград, а также сухофрукты и орехи», — говорится в сообщении.

Определить пол пока невозможно, так как малыши все время проводят с матерью.

В прошлом году Марта впервые стала мамой. Сейчас в зооботсаду живут восемь кошачьих лемуров.

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Варвара Кошечкина
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