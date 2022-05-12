Постпред России при ООН спросил французского коллегу об украинском происхождении

Небензя спросил постпреда Франции в СБ ООН, знает ли он о своем украинском происхождении

Постпред России при ООН Василий Небензя прямо во время заседания Совбеза организации рассказал об образовании современной Украины и, сославшись на украинский учебник по географии, спросил у французского коллеги Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях. Цитату приводит РИА Новости.

Так Небензя попытался доказать «тотальную украинизацию» учебного процесса, которой, по его словам, занимается министерство образования и науки Украины. «Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии... Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», — заявил он.

При этом содержанием школьных украинских учебников по географии возмущались и в Верховной Раде еще в 2018 году. Тогда депутат Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас от содержания учебника Петра Масляка и Светланы Капирулиной. В частности, там говорится о трипольской пшенице, завезенной украинскими переселенцами в США, Россию, Канаду, Казахстан и Аргентину. Также депутат возмутился заявлению Масляка и Капирулиной, согласно которому «украинцы в космической области сделали больше, чем все остальные народы вместе взятые».