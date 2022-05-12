Постпред России при ООН спросил французского коллегу об украинском происхождении
Постпред России при ООН Василий Небензя прямо во время заседания Совбеза организации рассказал об образовании современной Украины и, сославшись на украинский учебник по географии, спросил у французского коллеги Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях. Цитату приводит РИА Новости.
Так Небензя попытался доказать «тотальную украинизацию» учебного процесса, которой, по его словам, занимается министерство образования и науки Украины. «Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии... Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», — заявил он.
При этом содержанием школьных украинских учебников по географии возмущались и в Верховной Раде еще в 2018 году. Тогда депутат Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас от содержания учебника Петра Масляка и Светланы Капирулиной. В частности, там говорится о трипольской пшенице, завезенной украинскими переселенцами в США, Россию, Канаду, Казахстан и Аргентину. Также депутат возмутился заявлению Масляка и Капирулиной, согласно которому «украинцы в космической области сделали больше, чем все остальные народы вместе взятые».