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Корабль «Адмирал Левченко» вышел на учения с боевыми стрельбами

Корабль «Адмирал Левченко» вышел на учения с боевыми стрельбами в Баренцево море

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155 вышел в Баренцево море для проведения учений. Экипаж корабля Северного флота проведет боевые стрельбы и отработает противолодочные задачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" вышел из главной базы Северного флота — Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки, в том числе с проведением артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб, также корабль отработает противолодочные задачи», — отметили в сообщении.

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Расчеты корабля выполнят артиллерийскую стрельбу по видимым и закрытым береговым целям, которые имитируют огневые точки и командные пункты условного противника. Также экипаж корабля выполнит стрельбу зенитными ракетами и артиллерией по воздушной цели. Перед выходом в море корабль принял на борт противолодочный вертолет Ка-27. Экипажи БПК и вертолета выполнят задачи по учебному поиску подводных лодок.

Район проведения учений в Баренцевом море закрыт для полетов авиации и гражданского судоходства. После выполнения задач БПК «Адмирал Левченко» вернется в пункт базирования.

БПК «Адмирал Левченко» включили в состав Северного флота в 1989 году. В арсенал корабля входят артиллерийские установки и зенитно-ракетный комплекс «Кинжал». Также БПК получил реактивный морской бомбомет РБУ-6000, противолодочный ракетный комплекс «Раструб-Б» и торпеды.

В апреле экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» проекта 1155 провел учения с отражением воздушной атаки условного противника в акватории Южно-Китайского моря.

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Даниил Иринин
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