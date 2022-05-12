Впервые зафиксирован рентгеновский взрыв на белом карлике

Nature: телескоп eROSITA впервые обнаружил рентгеновский взрыв на белом карлике

Команда международных ученых из Тюбингенского университета, Университета Эрлангена-Нюрнберга (FAU), Института внеземной физики общества Макса Планка, Политехнического университета Каталонии в Барселоне и Потсдамского астрофизического института смогла впервые зафиксировать рентгеновский взрыв на белом карлике. Результаты наблюдений описаны в журнале Nature.

Зафиксировать космическое явление удалось на рентгеновский телескоп eROSITA, который в настоящее время находится в космосе в 1,5 миллиона километров от Земли и с 2019 года ведет исследовательскую деятельность по поиску рентгеновских лучей. В июле 2020 года он обнаружил сильное рентгеновское излучение в небе, которое было совершенно незаметно за четыре часа до этого, а затем спустя еще четыре часа исчезло. Это означает, что рентгеновская вспышка продолжалась менее восьми часов.

Специалисты составили модульные расчеты, чтобы проанализировать переэкспонированное изображение. В результате выяснилось, что найденный белый карлик имеет массу примерно как у Солнца. Взрыв сформировал раскаленный огненный шар с температурой около 327 тысяч Кельвинов, что сделало его в 60 раз горячее Солнца.

В апреле команда ученых из Европейской южной обсерватории выявила новый тип звездного взрыва, названный микроновой. Подобные явления происходят на поверхности звезд особого типа.