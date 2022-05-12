Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Впервые зафиксирован рентгеновский взрыв на белом карлике

Nature: телескоп eROSITA впервые обнаружил рентгеновский взрыв на белом карлике

Изображение: National Aeronautics & Space Adm / Globallookpress.com

Команда международных ученых из Тюбингенского университета, Университета Эрлангена-Нюрнберга (FAU), Института внеземной физики общества Макса Планка, Политехнического университета Каталонии в Барселоне и Потсдамского астрофизического института смогла впервые зафиксировать рентгеновский взрыв на белом карлике. Результаты наблюдений описаны в журнале Nature.

Зафиксировать космическое явление удалось на рентгеновский телескоп eROSITA, который в настоящее время находится в космосе в 1,5 миллиона километров от Земли и с 2019 года ведет исследовательскую деятельность по поиску рентгеновских лучей. В июле 2020 года он обнаружил сильное рентгеновское излучение в небе, которое было совершенно незаметно за четыре часа до этого, а затем спустя еще четыре часа исчезло. Это означает, что рентгеновская вспышка продолжалась менее восьми часов.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Специалисты составили модульные расчеты, чтобы проанализировать переэкспонированное изображение. В результате выяснилось, что найденный белый карлик имеет массу примерно как у Солнца. Взрыв сформировал раскаленный огненный шар с температурой около 327 тысяч Кельвинов, что сделало его в 60 раз горячее Солнца.

В апреле команда ученых из Европейской южной обсерватории выявила новый тип звездного взрыва, названный микроновой. Подобные явления происходят на поверхности звезд особого типа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о последствиях для других стран из-за санкций против России
В Нидерландах найдены убитыми уроженка России и ее шестилетний сын
Улюкаева заметили с женщиной и шампанским после освобождения
Адель показала новый особняк в Беверли-Хиллз
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Замглавы российского города задержали по делу о 233 сгоревших домах
Впервые зафиксирован рентгеновский взрыв на белом карлике
В России допустили раскол ЕС из-за оплаты газа в рублях
Евросоюз предложил увеличить военную помощь Украине
Названы лучшие напитки для худеющих
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.