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Сбербанк снизит бонусы в программе лояльности из-за регулирования ЦБ

Сбербанк с 1 июня будет начислять пониженные бонусы в программе лояльности «СберСпасибо»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбербанк с 1 июня будет начислять пониженные бонусы в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров. Об этом сообщает РБК. Данное решение было принято из-за снижения размера эквайринговой комиссии по требованию ЦБ.

Для того, чтобы поддержать бизнес и граждан в условиях санкций, Банк России с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1 процента за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Размер интерчейнджа, который является основой эквайринговой комиссии и за счет которого банки выплачивают кешбэк, установлен на уровне 0,7 процента. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2–2,2 процента. Эти комиссии магазин платит своему обслуживающему банку, а тот распределяет доли в пользу платежной системы и банка, который обслуживает клиента, оплатившего товар.

Сниженные эквайринговые комиссии распространяются на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также на услуги в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.

С 1 июня Сбербанк снизит размер начисляемых баллов с 0,5 до 0,3 процента от суммы покупки в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома». Также уменьшится размер повышенных бонусов в категориях, попадающих под ограничения ЦБ, и увеличится необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат в месяц по золотым картам Сбербанка — с 15 до 25 тысяч рублей.

После решения ЦБ о регулировании эквайринговой комиссии размер кешбэка уже снизил ряд крупных банков, в том числе «Тинькофф», Росбанк, «Русский стандарт» и Газпромбанк. Также с 16 мая размер кешбэка сократит Райффайзенбанк. Эксперты предупреждали, что снижение эквайринговой комиссии может привести к временному сокращению вознаграждений за безналичные покупки. Так происходило в 2020 году, когда ЦБ установил эквайринговую комиссию 1 процент за покупки в интернет-магазинах, чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии.

Изменения будут действовать до 31 августа 2022 года. Не исключено, что по окончании действия ограничений от ЦБ кредитные организации могут вернуть прежний размер бонусов.

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Татьяна Романова
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