Названа опасность употребления фруктовых йогуртов на завтрак

Нутрициолог Матыскина: фруктовые йогурты на завтрак повышают риск появления диабета

Диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина в интервью радио Sputnik заявила об опасности употребления фруктовых йогуртов на завтрак. Среди возможных негативных последствий она назвала набор веса и повышенный риск появления диабета.

Специалист предупредила, что большое число россиян предпочитают есть на завтрак йогурты в надежде на то, что данный продукт является полезным для здоровья, однако на деле все может оказаться иначе. По ее словам, наличие в них фруктов или злаков также означает и наличие сахара.

«Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь», — рассказала она.

Употребление этого продукта на завтрак ведет к тому, что человек начнет устраивать себе перекусы еще до обеда, что может привести к набору лишнего веса. В перспективе резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к «инсулиновым качелям» и сахарному диабету.

Ранее врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова назвала некоторые группы людей, которым не стоит есть плавленый сыр, и рассказала, кому он рекомендован к употреблению.