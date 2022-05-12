Из Центробанка уйдет заместитель председателя

Зампред ЦБ Алексеев, курирующий наличное обращение, покинет Банк России 1 июня

Заместитель председателя Центробанка России (ЦБ) Михаил Алексеев покинет свой пост 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

Алексеев отвечал за наличное денежное обращение. В ЦБ сообщили, что зампред решил продолжить карьеру вне Банка России.

На его должность назначили Сергея Белова. «В этой должности он будет курировать работу департамента наличного денежного обращения, объединения "Росинкас", а также деятельность департамента полевых учреждений», — говорится в сообщении ЦБ.

В конце марта Центробанк покинул советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Сергей Игнатьев. Игнатьев был советником председателя Банка России с 2013 года, а до того сам занимал пост главы регулятора.