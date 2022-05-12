Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Всероссийский библиотечный конгресс пройдет в Нижнем Новгороде в мае

С 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде пройдет всероссийский библиотечный конгресс

Фото: Susan Q Yin / Unsplash

Всероссийский библиотечный конгресс, который соберет 1270 представителей разных типов и видов библиотек, а также информационных учреждений, и профильных вузов, проведут в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Как уточняет портал «Нижний 800», мероприятия конгресса смогут посетить не только его участники, но и все желающие.

Организаторы отметили, что перед масштабным событием в центре культуры «Рекорд» откроется книжная ярмарка, которая будет работать с 14 по 18 мая. Среди участников ярмарки будут и 20 ведущих российских и нижегородских издательств, таких как «Редакция Елены Шубиной» (издательство «АСТ»), «Деком», «Школьная пресса», «ИКСА», и другие.

Посетители ярмарки смогут не только приобрести интересующие их книги, но и принять участие во встречах с известными российскими авторами и издателями.

Российский библиотечный конгресс — ежегодное мероприятие, которое проводит Российская библиотечная ассоциация. Каждый год оно собирает профессионалов библиотечного дела из всех регионов страны, международных библиотечных объединений и зарубежных библиотек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Улюкаева освободили из колонии
Медведев посоветовал Западу «не захлебнуться слюной» в приступе русофобии
Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников
Тренер американской фигуристки-чемпионки высказалась об отстранении россиян
В ЛНР обвинили военных ВСУ в попытках выехать из Рубежного под видом беженцев
ВКС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в Черниговской области
Минобороны заявило об уничтожении украинского зенитно-ракетного комплекса С-300
Самый крупный за историю торгов белый бриллиант продали за миллиард рублей
Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой
Названа дата подачи Швецией заявки на вступление в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.