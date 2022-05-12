Всероссийский библиотечный конгресс пройдет в Нижнем Новгороде в мае

С 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде пройдет всероссийский библиотечный конгресс

Всероссийский библиотечный конгресс, который соберет 1270 представителей разных типов и видов библиотек, а также информационных учреждений, и профильных вузов, проведут в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Как уточняет портал «Нижний 800», мероприятия конгресса смогут посетить не только его участники, но и все желающие.

Организаторы отметили, что перед масштабным событием в центре культуры «Рекорд» откроется книжная ярмарка, которая будет работать с 14 по 18 мая. Среди участников ярмарки будут и 20 ведущих российских и нижегородских издательств, таких как «Редакция Елены Шубиной» (издательство «АСТ»), «Деком», «Школьная пресса», «ИКСА», и другие.

Посетители ярмарки смогут не только приобрести интересующие их книги, но и принять участие во встречах с известными российскими авторами и издателями.

Российский библиотечный конгресс — ежегодное мероприятие, которое проводит Российская библиотечная ассоциация. Каждый год оно собирает профессионалов библиотечного дела из всех регионов страны, международных библиотечных объединений и зарубежных библиотек.