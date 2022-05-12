В Египте нашли способ привлечь больше иностранных туристов

Египет повысил субсидии авиакомпаниям для перевозок туристов в Шарм-эш-Шейх и Марса-Алам

Власти Египта нашли способ привлечь больше иностранных туристов на курорты из-за резкого сокращения турпотока из России и Украины. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Правительство повысило размер субсидий авиакомпаниям и туроператорам, которые планируют заниматься перевозкой путешественников по двум популярным направлениям. Так, для аэропортов Шарм-эш-Шейха и Марса-Алама необходимый коэффициент заполняемости самолета снижен с 70 до 65 процентов.

Таким образом, за каждый рейс с загрузкой минимум 65 процентов сумма субсидии будет увеличена еще на 500 долларов (примерно 33 тысячи рублей). Новые условия стимулирования рейсов продлятся до 30 сентября 2022 года.

В АТОР напомнили, что сейчас полетные программы в Шарм-эш-Шейх из России выполняет туроператор «Библио Глобус» на рейсах египетского перевозчика Egypt Air.

Ранее в апреле власти Египта заявили, что местные отели изучают возможность разрешить оплату проживания российскими компаниями в рублях, если нельзя сделать это в долларах. Отмечается, что за последнее время заполняемость гостиниц на красноморcких курортах Египта упала до 35-40 процентов.