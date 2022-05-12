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Всероссийский фестиваль-конкурс авторской песни пройдет в Нижнем Тагиле в мае

Фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья...» пройдет в Нижнем Тагиле 13 и 14 мая

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Посвященный творчеству Булата Окуджавы VIII всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья...» пройдет в Нижнем Тагиле 13 и 14 мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В пресс-службе указали, что выступать перед зрителями в эти дни будут исполнители из Тюменской, Курганской, Ростовской, Иркутской, Челябинской, Свердловской областей, а также из Донецкой народной республики. Произведения известного поэта прозвучат в стенах санатория «Ключики» и в Нижнетагильском драматическом театре.

Кроме того, в эти дни для участников фестиваля проведут мастер-классы барды Андрей Крамаренко и Константин Вихляев.

Отмечается, что в дни проведения мероприятия Нижний Тагил посетят замдиректора Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкино Наталья Морозова, а также заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Сергей Безруков.

Ранее сообщалось, что в Твери пройдет областной фестиваль духовых оркестров. В нем примут участие коллективы из 11 муниципальных образований Тверской области: Бежецкого, Кимрского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торопецкого районов, Лихославльского муниципального округа, Кашинского городского округа, городов Ржева, Кимры, Твери. Гость фестиваля — духовой оркестр города Высоковска Московской области.

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Варвара Кошечкина
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