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В Киеве заявили об изменении позиции Германии по поставкам оружия Украине

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Берлин изменил позицию по поставкам оружия Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Берлин изменил свою позицию касательно поставок оружия Киеву. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время визита в Германию, передает ТАСС.

Он заявил, что правительство и канцлер Германии изменили позицию по поставкам оружия украинской стороне и санкциям против России. «Мы видим все позитивные изменения и то, что ФРГ взяла на себя руководящую роль [в украинском вопросе]», — подчеркнул Кулеба.

Министр также заверил, что на встрече глав МИД G7, которая состоится 12 мая на севере Германии, он обсудит дальнейшую санкционную политику в отношении России и будет добиваться продвижения вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Ранее сообщалось, что 12 мая министры иностранных дел стран G7 встретятся в замке Вайссенхаус в Шлезвиг-Гольштейне. В рамках трехдневного саммита они, в частности, планируют обсудить кризис на Украине и его последствия.

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Алевтина Запольская
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