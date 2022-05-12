В Киеве заявили об изменении позиции Германии по поставкам оружия Украине
Берлин изменил свою позицию касательно поставок оружия Киеву. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время визита в Германию, передает ТАСС.
Он заявил, что правительство и канцлер Германии изменили позицию по поставкам оружия украинской стороне и санкциям против России. «Мы видим все позитивные изменения и то, что ФРГ взяла на себя руководящую роль [в украинском вопросе]», — подчеркнул Кулеба.
Министр также заверил, что на встрече глав МИД G7, которая состоится 12 мая на севере Германии, он обсудит дальнейшую санкционную политику в отношении России и будет добиваться продвижения вступления Украины в Европейский союз (ЕС).
Ранее сообщалось, что 12 мая министры иностранных дел стран G7 встретятся в замке Вайссенхаус в Шлезвиг-Гольштейне. В рамках трехдневного саммита они, в частности, планируют обсудить кризис на Украине и его последствия.