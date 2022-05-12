В Киеве заявили об изменении позиции Германии по поставкам оружия Украине

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Берлин изменил позицию по поставкам оружия Киеву

Берлин изменил свою позицию касательно поставок оружия Киеву. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время визита в Германию, передает ТАСС.

Он заявил, что правительство и канцлер Германии изменили позицию по поставкам оружия украинской стороне и санкциям против России. «Мы видим все позитивные изменения и то, что ФРГ взяла на себя руководящую роль [в украинском вопросе]», — подчеркнул Кулеба.

Министр также заверил, что на встрече глав МИД G7, которая состоится 12 мая на севере Германии, он обсудит дальнейшую санкционную политику в отношении России и будет добиваться продвижения вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Ранее сообщалось, что 12 мая министры иностранных дел стран G7 встретятся в замке Вайссенхаус в Шлезвиг-Гольштейне. В рамках трехдневного саммита они, в частности, планируют обсудить кризис на Украине и его последствия.