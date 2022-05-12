Главы МИД стран G7 встретятся в Германии обсудить Украину

Встреча глав МИД G7 пройдет в Германии с участием министров Украины и Молдавии

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) встретятся в замке Вайссенхаус в Шлезвиг-Гольштейне (Германия), пишет РИА Новости.

В трехдневной работе (12-14 мая) примут участие главы МИД Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску. Как уточнили в МИД Германии, при выборе места, где пройдет саммит, были учтены сразу несколько факторов: обеспечение безопасности, транспортная доступность, возможность размещения делегатов, журналистов. По словам представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, основной темой для обсуждения станет кризис на Украине, его последствия.

«Например, для безопасности в энергетике, продовольственном обеспечении, другими темами станут роль Китая, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, Афганистан, Ближний Восток, борьба с изменением климата и пандемией», — анонсировала она. Ожидается, что по видеосвязи к работе подключится министр иностранных дел Индонезии.

После завершения мероприятия дипломаты отправятся в Берлин для участия в двухдневной неформальной встрече глав МИД НАТО. На нее также приглашены министры иностранных дел Финляндии и Швеции.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» по итогам виртуального саммита заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Государства выразили готовность «продолжать борьбу» ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.