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ВКС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в Черниговской области

Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с боеприпасами в Черниговской области

Фото: Telegram-канал «В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)»

Высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космические силы России (ВКС) в течение суток уничтожили два склада с украинскими боеприпасами в районе Новгород-Северский Черниговской области. Об этом сообщил в четверг, 12 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что за сутки российской армии удалось уничтожить четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

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11 мая Минобороны России сообщало об ударах по 93 военным объектам ВСУ и трем складам с боеприпасами.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Анна Щербакова
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