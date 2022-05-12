ВКС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в Черниговской области

Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с боеприпасами в Черниговской области

Высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космические силы России (ВКС) в течение суток уничтожили два склада с украинскими боеприпасами в районе Новгород-Северский Черниговской области. Об этом сообщил в четверг, 12 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что за сутки российской армии удалось уничтожить четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

11 мая Минобороны России сообщало об ударах по 93 военным объектам ВСУ и трем складам с боеприпасами.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках.