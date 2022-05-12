В Британии сочли «вопросом жизни и смерти» растущие счета за газ и электричество

Глава регулятора Британии Бреарли назвал растущие счета за газ «вопросом жизни и смерти»

Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли навал растущие счета за газ и электричество «вопросом жизни и смерти» для ряда жителей Соединенного Королевства. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что в этом году ожидается дальнейшее повышение цен за счет крайней волатильности рынка.

«Я регулярно общаюсь с клиентами и знаю, насколько тяжелыми являются растущие цены на энергоносители для многих домохозяйств и предприятий. Для некоторых неспособность позволить себе растущие счета за электроэнергию является буквально вопросом жизни и смерти», — подчеркнул Бреарли.

Он рассказал, что некоторые граждане не способны оплатить растущие счета. Так, пациентка, которая проходит лечение после опухоли головного мозга и живет с дочерью, беспокоится, что ей придется выбирать между отоплением и едой. По словам главы регулятора, для него стало шоком, что женщина чувствует себя комфортнее в больнице, где она может поесть и согреться.

Бреарли напомнил, что Ofgem уже ввел более жесткий контроль за поставщиками энергии. Он добавил, что рынку необходимы фундаментальные изменения.

По данным Национальной статистической служба Великобритании (ONS), жители Британии, которые столкнулись с ростом счетов из-за энергокризиса, все чаще жалуются на проблемы с оплатой коммунальных услуг. Так, 43 процента британцев сообщают, что в марте с трудом могли позволить себе оплачивать счета за энергию. Тех, кто в целом отметил рост повседневных расходов по сравнению с предыдущим месяцем, оказалось 83 процента (это на 25 процентных пункта выше, чем в ноябре).

