Загоревшийся с 113 пассажирами на борту самолет попал на видео

Появилось видео загоревшегося в Китае самолета с 113 пассажирами на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выехавший за пределы взлетно-посадочной полосы и загоревшийся в международном аэропорту китайского Чунцина, попал на видео. Снимки загоревшегося лайнера, на борту которого находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, опубликовал в своем Telegram-канале РИА ФАН.

На трехсекундном ролике видно, как левая часть лайнера объята черными клубами дыма, а люди, покинувшие самолет, спешно бегут по взлетной полосе.

Инцидент произошел в четверг, 12 мая, в воздушной гавани города Чунцина на юго-западе Китая. Все находившиеся в лайнере люди были эвакуированы. В результате возгорания более 40 человек пострадали. По словам врачей, им всем оказана необходимая помощь.