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Siemens прекратит техобслуживание поездов РЖД

Компания Siemens прекратит техобслуживание поездов РЖД с 13 мая

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Компания Siemens Mobility объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД с 13 мая и прекращении техобслуживания поездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" с 13 мая», — говорится в сообщении.

В РЖД «Ленте.ру» указали, что техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено. «Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга "РЖД"», — подчеркнул представитель госкомпании.

Ранее в четверг, 12 мая, стало известно, что Siemens прекращает производственную деятельность в России. В начале марта Siemens Energy AG объявила о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Тогда представитель компании заявил, что Siemens продолжает «локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».

Рассуждая о будущем «Сапсанов» и «Ласточек», зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин предположил, что РЖД выстроят новые логистические цепочки, чтобы не потерять поставки скоростных электропоездов. «Не могут все санкции долго действовать. На российском рынке, с такими протяженными железными дорогами, востребованность колоссальная. Я думаю, через некоторое время успокоятся и вернутся», — прокомментировал он.

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Платон Щукин
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