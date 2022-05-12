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Российский хирург объяснила причину резкого старения Пугачевой

Хирург Байрамукова объяснила причину резкого старения Аллы Пугачевой сменой климата

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский пластический хирург Мадина Байрамукова объяснила причину резкого старения эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Ее комментарий приводит «Собеседник».

Известно, что 73-летняя знаменитость проживает почти три месяца в Израиле вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми. Поклонники Примадонны обратили внимание на последние фотографии в ее социальных сетях и заметили изменения во внешности артистки. В частности, фанатам показалось, что знаменитость неожиданно постарела.

«Сейчас у Аллы Борисовны сильно заметна, скажем так, усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое. Причина кроется как раз в резкой смене климатического пояса. Переезды в таком возрасте не лучшим образом сказываются на качестве кожи, — пояснила врач. — Ухудшаются эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры, проявляется склонность к обезвоженности, повышается раздражительность и чувствительность».

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Кроме того, Байрамукова отметила, что в условиях жаркого климата приходится постоянно использовать кондиционер. По словам доктора, он дополнительно высушивает кожу, провоцируя появление морщин, а также истончает ткани кожного покрова.

В завершении эксперт посоветовала Пугачевой выходить на улицу только после нанесения солнцезащитных средств, пропить курс витаминно-минерального комплекса и стараться избегать долгого пребывания под ультрафиолетовым излучением.

Раннее в мае пластический хирург Владимир Плахотин уличил телеведущую Екатерину Андрееву в обмане насчет ее внешности. Врач считает, что секрет привлекательности 56-летней ведущей заключается не в здоровом образе жизни, а в «жутком и жестком» фотошопе, который она использует.

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Мария Винар
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