Российский хирург объяснила причину резкого старения Пугачевой

Хирург Байрамукова объяснила причину резкого старения Аллы Пугачевой сменой климата

Российский пластический хирург Мадина Байрамукова объяснила причину резкого старения эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Ее комментарий приводит «Собеседник».

Известно, что 73-летняя знаменитость проживает почти три месяца в Израиле вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми. Поклонники Примадонны обратили внимание на последние фотографии в ее социальных сетях и заметили изменения во внешности артистки. В частности, фанатам показалось, что знаменитость неожиданно постарела.

«Сейчас у Аллы Борисовны сильно заметна, скажем так, усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое. Причина кроется как раз в резкой смене климатического пояса. Переезды в таком возрасте не лучшим образом сказываются на качестве кожи, — пояснила врач. — Ухудшаются эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры, проявляется склонность к обезвоженности, повышается раздражительность и чувствительность».

Кроме того, Байрамукова отметила, что в условиях жаркого климата приходится постоянно использовать кондиционер. По словам доктора, он дополнительно высушивает кожу, провоцируя появление морщин, а также истончает ткани кожного покрова.

В завершении эксперт посоветовала Пугачевой выходить на улицу только после нанесения солнцезащитных средств, пропить курс витаминно-минерального комплекса и стараться избегать долгого пребывания под ультрафиолетовым излучением.

Раннее в мае пластический хирург Владимир Плахотин уличил телеведущую Екатерину Андрееву в обмане насчет ее внешности. Врач считает, что секрет привлекательности 56-летней ведущей заключается не в здоровом образе жизни, а в «жутком и жестком» фотошопе, который она использует.