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Путин заявил о приближении глобального кризиса из-за антироссийских санкций

Путин заявил, что санкции западных стран бьют по их экономикам и благополучию граждан

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Введенные западными странами антироссийские санкции наносят удар их национальным интересам, экономикам и благополучию граждан, а также провоцируют глобальный кризис. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова приводит ТАСС.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — отметил он.

Подтверждая свою точку зрения, глава государства обратил внимание на рост инфляции в Европе: по его словам, в некоторых странах она почти достигает 20 процентов годовых, тогда как в целом по еврозоне товары подорожали более чем на 11 процентов.

По мнению Путина, продолжение «санкционной одержимости» чревато для Евросоюза и беднейших государств столкновением со сложнейшими и труднообратимыми последствиями. Глава государства подчеркнул, что российские власти на фоне санкционного давления реализуют «последовательный план по обеспечению устойчивого развития экономики».

Ранее российский лидер высказал мнение, что страна успешно справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада.

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Варвара Кошечкина
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