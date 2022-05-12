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Дачникам пригрозили тюрьмой за мимозы на участке

Садовод Шалыганов заявил, что за выращивание более 10 кустов мимозы на даче грозит статья

Фото: Say Cheeze Studios / Unsplash

Заместитель председателя Союза садоводов Юрий Шалыганов рассказал, какие дачные растения по российским законам опасно выращивать в больших количествах. В беседе с изданием «Аргументы и факты» он предупредил россиян о том, что за нарушение предписаний им грозит уголовная статья и тюремное заключение.

Сажать на даче голубой лотос и мимозу хостилис можно только в ограниченных количествах, так как их листья и цветки обладают наркотическими свойствами. Эксперт объяснил, что эти декоративные растения внесены в Список I «Перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации», потому выращивание более десяти кустов приравнивается к крупному размеру согласно статье 231 УК РФ, а более 100 кустов — к особо крупному.

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Еще одно распространенное дачное растение, которое назвал Шалыганов, — вьюнок гавайская роза. Сажать на участке его можно в любых количествах, так как его листья, стебли и корни обладают антисептическим действием, но наркотических веществ в них нет. Однако они содержатся в семенах растений, поэтому дачникам не стоит хранить их в больших количествах, заявил эксперт.

Ранее преподаватель РУДН Елена Егорычева объяснила россиянам правила подготовки дачи к лету. Специалист рекомендовала отремонтировать и просушить все дачные постройки, а также запустить водопровод, если вода зимой не сливалась.

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Наталья Обрядина
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