Госдеп исключил возможность поставок ядерного оружия на Украину

Госдеп США исключил возможность поставок ядерного оружия на Украину

Власти США полностью исключают возможность поставок оружия на Украину, об этом не может быть и речи, заявили в Госдепе. Цитату приводит ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Кроме того, американские власти в очередной раз хотят подчеркнуть, что не допустят вмешательства своей армии в конфликт на Украине. «Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между ней и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну», — заявила Донфрид.

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. До этого 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.