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Госдеп исключил возможность поставок ядерного оружия на Украину

Госдеп США исключил возможность поставок ядерного оружия на Украину

Фото: Torstein Boe / Reuters

Власти США полностью исключают возможность поставок оружия на Украину, об этом не может быть и речи, заявили в Госдепе. Цитату приводит ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Кроме того, американские власти в очередной раз хотят подчеркнуть, что не допустят вмешательства своей армии в конфликт на Украине. «Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между ней и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну», — заявила Донфрид.

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11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. До этого 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.

Виктория Кондратьева
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