Экономисты объяснили падение товарооборота России с Китаем

Экономист Кульбака назвал маловероятным восстановление товарооборота с Китаем

Товарооборот России с Китаем снизился из-за риска санкций для китайских компаний и его восстановление в ближайшее время маловероятно, считает экономист Николай Кульбака. Кандидат экономических наук Григорий Баженов также предположил, что в условиях частичной торговой изоляции России Китай потребует для себя особых преференций. Падение объемов торговли между странами специалисты объяснили в разговоре с «Лентой.ру».

Поставки товаров из Китая в Россию уже сократились на 26 процентов, об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР и расчеты РБК. Аналитики предполагают, что данный тренд может продолжиться.

Прагматичная страна

«Здесь играет роль целый комплекс причин, — считает Баженов. — Я не видел данных о структуре поставок, но могу предположить, что причина и в ситуации с коронавирусом, и в санкциях против России. Поставляя товары в страну, Китай может попасть под вторичные санкции, и сейчас компании, очевидно, выжидают и следят за развитием ситуации. Только потом они будут принимать меры».

Перспективы восстановления товарооборота, по мнению экономиста, есть. Но он подчеркнул, что Китай — очень прагматичная страна, которая попытается извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации.

Они своего не упустят, будут торговаться, требовать преференций, особенно, если речь пойдет о торговле на госуровне Григорий Баженов экономист

«Если мы говорим о поставках в Россию, то определенные производства могут замедлять объем поставок, снижать его только потому, что сейчас им важно понять уровень контроля за ситуацией», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Наивная позиция

Кульбака считает, что пандемия коронавируса не сыграла значительной роли в сокращении товарооборота между странами. Он убежден, что главная причина — опасение вторичных санкций, а, поскольку вероятность того, что давление на Россию ослабнет, невысока, то и восстановление торговых отношений маловероятно.

«Судя по всему, в ближайшее время восстановления ждать не приходится, потому что риски никуда не делись. Они сохраняются и в перспективе могут только усилиться, так что восстановления или сохранения товарооборота я не ожидаю. Когда мы говорим о поставках из Китая, нужно понимать, что мы говорим не о всей стране, а о конкретных компаниях. Каждая из них самостоятельно принимает решения, исходя из соотношения рисков и выгод. Допускать, что Китай, как государство, может что-то пролоббировать и заставить компании торговать с Россией, — наивная позиция», — подчеркнул экономист.

Допускать, что Китай, как государство, может что-то пролоббировать и заставить компании торговать с Россией, — наивная позиция Николай Кульбака экономист

Вместе с тем, он добавил, что говорить о том, что торговля полностью прекратится, все же не стоит: она продолжится, но объемы сократятся, товары станут менее качественными и более дорогими.

Ранее, 9 мая, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти. Также они увеличивают поставки на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.