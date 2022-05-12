Власти Херсонской области заявили о готовности бесплатно поставлять воду в Крым

В Херсонской области рассказали, что будут бесплатно поставлять воду в Крым

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о готовности властей поставлять воду в Крым по Северо-Крымскому каналу бесплатно. По его словам вода является для них жизненно важным ресурсом, а жители области хорошо относятся к крымчанам, сообщает РИА Новости.

«В Херсонской области больше нет той враждебной к крымчанам украинской нацистской власти. Все они сбежали. Жители же Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу — это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области», — заявил он.

Ранее Стремоусов подчеркивал, что Херсонская область отказывается сворачивать с курса интеграции в состав России и не будет возвращаться под контроль Киева. «Другого пути у нас нет», — отметил он.