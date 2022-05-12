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«Газпром» заявил о запрете на транзит газа через польский участок «Ямал-Европы»

«Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через польский участок «Ямал-Европы»

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«Газпром» подтвердил, что теперь ему запрещено использовать польский участок газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 12 мая, в Telegram-канале компании.

Как уточняется, указанный участок принадлежит компании EuRoPol GAZ, которая 11 мая была включена в список зарубежных компаний, в отношении которых российская сторона ввела ответные санкции. В связи с этим «Газпром» теперь не может совершать сделки и платежи в ее пользу, а следовательно, и задействовать находящийся в собственности EuRoPol GAZ участок газопровода для транспортировки российского топлива.

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Варвара Кошечкина
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