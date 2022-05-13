В одежде Vetements увидели издевку над афганскими женщинами

В худи Vetements увидели издевку над афганками, которых обязали носить хиджабы на улице

Французский бренд Vetements выпустил новую коллекцию одежды и подвергся критике в соцсетях из-за ее провокационного дизайна. Соответствующие комментарии пользователей появились на странице компании в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В частности, марка представила толстовку Privacy («конфиденциальность») в черном и сером цветах с длинным капюшоном, который полностью закрывает лицо и имитирует паранджу. Фотографию нового товара опубликовали в соцсетях на следующий день после того, как движение «Талибан» (деятельность организации запрещена в России), которое в настоящее время находится у власти в Афганистане, обязало всех женщин страны носить хиджабы в общественных местах.

Подписчики увидели в новом худи бренда издевку над афганскими женщинами, которые обязаны закрывать лицо на улице из страха получить уголовное наказание при нарушении закона об обязательном ношении паранджи (или одежды, которая полностью скрывает части тела).

Пользователи сети выразили возмущение в комментариях под опубликованными снимками. «Такой дизайн — полное неуважение к страдающим мусульманкам», «Vetements вообще в курсе, что сейчас происходит в Афганистане?», «Прямо в этот момент афганских женщин дискриминируют! Полное неуважение», «Очень странный и неуважительный дизайн худи», «Вы не смотрите новости? Я просто в шоке», «Куда катится этот мир?» — писали юзеры.

В июле 2019 года Nike отозвал партию кроссовок Air Max 1 Quick Strike, выпущенную ко Дню независимости США, из-за возмущений общественности. Модель была выполнена в белых и красных цветах, а на пятке каждого ботинка изображен старый флаг США с 13 звездами, так называемый флаг Бетси Росс, вместо современного флага с 50 звездами. Поклонники раскритиковали Nike и сочли такой дизайн отсылкой ко временам рабства в стране.