Амурчане спасли краснокнижную птицу

Жители Амурской области спасли рогатую камышницу

Жители Амурской области спасли рогатую камышницу, которая занесена в Красные книги России и Приморского края. Об этом сообщает «Амур.инфо».

В сети появилось видео, на котором заметна некрупная птица с необычным красным клювом. В подписи к ролику говорится, что зоозащитники обнаружили ее раненной на «дороге возле 8-й фазанки». «В Амурской области вид встречен единственный раз: неполовозрелый самец наблюдался 4-7 июля 2007 года на осоково-вейниковом лугу в долине реки Борзя в Хинганском заповеднике. Вид занесен в Красные книги РФ, Приморского края», — отмечают авторы видео.

В охотуправлении Приамурья изучили видео и подтвердили, что на нем запечатлен самец рогатой камышницы.

Специалисты рекомендовали жителей области связаться с ними, чтобы оказать птице квалифицированную помощь.