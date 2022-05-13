Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Амурчане спасли краснокнижную птицу

Жители Амурской области спасли рогатую камышницу

Кадр: Telegram-канал SVB NEWS

Жители Амурской области спасли рогатую камышницу, которая занесена в Красные книги России и Приморского края. Об этом сообщает «Амур.инфо».

В сети появилось видео, на котором заметна некрупная птица с необычным красным клювом. В подписи к ролику говорится, что зоозащитники обнаружили ее раненной на «дороге возле 8-й фазанки». «В Амурской области вид встречен единственный раз: неполовозрелый самец наблюдался 4-7 июля 2007 года на осоково-вейниковом лугу в долине реки Борзя в Хинганском заповеднике. Вид занесен в Красные книги РФ, Приморского края», — отмечают авторы видео.

В охотуправлении Приамурья изучили видео и подтвердили, что на нем запечатлен самец рогатой камышницы.

Специалисты рекомендовали жителей области связаться с ними, чтобы оказать птице квалифицированную помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Зеленский раскритиковал Макрона
Конгрессмен США призвал «не посылать и цента» Украине
Ричард Гир продаст кабриолет Jaguar 23-летней давности за два миллиона рублей
Кремль оценил требование России к Молдавии вернуть долги за газ
Страны G7 собрались предоставить Украине 30 миллиардов евро
Звягинцев впервые рассказал о тяжелой болезни
Американская Astra разработает новую ракету
Россиянин совершил суицид в отделе полиции
Российская лыжница сделала предложение шокированному ее поведением норвежцу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.