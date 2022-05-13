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Нутрициолог посоветовал закусывать шашлык ананасом

Нутрициолог Александр Мирошников посоветовал закусывать шашлык ананасом

Фото: Gabriel Yuji / Unsplash

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о неожиданных свойствах ананаса. Его рекомендации приводит «Москва 24».

Специалист, в частности, посоветовал закусывать шашлык ананасом. Содержащийся в тропическом фрукте фермент бромелаин при попадании в желудочно-кишечный тракт растворяет белок, жир и улучшает процесс пищеварения, уточнил эксперт. «Весной и осенью все идут на природу и готовят шашлыки, объедаются ими и потом страдают несварением. Не нужно таскать с собой таблетки, ферменты, а просто съедаем ананас, и будет у нас все хорошо с пищеварением», — сказал нутрициолог.

Кроме того, он развеял миф о жиросжигающих свойствах ананасов. «Дело в том, что бромелаину сначала приписали жиросжигающие свойства. Потом провели огромное количество исследований и увидели, что это вещество этими свойствами не обладает», — заключил Мирошников.

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Помимо этого, добавил врач, ананас можно использовать для защиты от простуды и профилактики образования синяков. Также кислый вкус ананаса помогает при укачивании в транспорте.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова объяснила необходимость пить кофе только после еды. По ее словам, употребление его за завтраком может нарушить процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище.

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Александра Лисица
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