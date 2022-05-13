Названы сроки передачи «АвтоВАЗа» под российское управление

«АвтоВАЗ» может перейти под российское управление в мае, заявил глава Самарской области

Доля Renault в компании «АвтоВАЗ» может перейти под российское управление в мае. Соответствующие сроки назвал в интервью ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Рассчитываю, что все формальности в мае месяце будут урегулированы и предприятие будет находиться под надежным управлением, управлением российским», — сказал Азаров.

О том, что Renault планирует передать свою 68-процентную долю в компании российской стороне, в конце апреля говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. У концерна будет возможность обратного выкупа доли в течение пяти-шести лет.

Предполагалось, что акции получит Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Речь идет не о национализации, а о «сделке за рубль», пояснял глава Минпромторга.

О прекращении деятельности в России Renault объявила 23 марта. Причиной стали трудности с поставками комплектующих на фоне специальной военной операции на территории Украины.