Вице-премьер Украины Верещук: Турция будет посредником в переговорах по «Азовстали»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Ее слова передает РИА Новости.

Верещук отметила, что в первую очередь речь идет об эвакуации тяжелораненых. Она также рассказала, что Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН. «Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию», — говорится в заявлении Верещук.

Ранее сообщалось, что эвакуация с территории предприятия мирных жителей завершена. Однако зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить эвакуацию всех гражданских с территории завода. Эвакуация длилась несколько дней, стороны обвиняли друг друга в ее срыве.

28 апреля турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что встреча Путина и украинского президента Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни» в Турции. Он отметил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине, в том числе посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.