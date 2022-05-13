Экономист объяснил россиянам правила хранения денег на вкладе

Экономист Николай Переславский объяснил правила хранения денег на вкладе

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил россиянам правила хранения денег на вкладе. Его слова передает агентство «Прайм».

Переславский пояснил, что ставки по банковским депозитам напрямую зависят от ключевой ставки Банка России — если она ниже, то и процент по вкладам меньше. Сейчас средний размер ставок по вкладам снижается до 12-13 процентов годовых, за исключением особых предложений для отдельных клиентов, заявил он.

Также экономист отметил, что сейчас максимальные ставки по вкладам на несколько месяцев, ставки по вкладам на долгий срок — ниже. «То есть при вкладе на три месяца можно получить 13 процентов годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5-12 процента», — сказал Переславский. С большой долей вероятности Центробанк в ближайшие месяцы продолжит снижать ключевую ставку, что непременно отразится и на ставках по депозитам. Поэтому, если вы хотите получить процент выше, лучше открыть краткосрочный вклад именно сейчас, предположил эксперт.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова назвала два риска при вложении сбережений в недвижимость, несмотря на то, что в России потенциальный спрос на жилую недвижимость остается высоким. По словам эксперта, многие россияне рассматривают приобретение квартиры как способ вложения накопленных средств, «что в долгосрочной перспективе вполне оправданно». «Основной риск — приобретение долгостроя в случае долевого строительства и снижение стоимости жилья в дальнейшем, — заявила Грызенкова.

