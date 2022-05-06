Россиянам назвали два риска при вложении сбережений в недвижимость

Доцент Грызенкова заявила, что покупка квартиры для защиты сбережений вполне оправданна

В России потенциальный спрос на жилую недвижимость остается высоким, при этом есть два риска для тех, кто покупает квартиры с целью защиты сбережений. Их в беседе с агентством Regnum назвала доцент Финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

По словам эксперта, многие россияне рассматривают приобретение квартиры как способ вложения накопленных средств, «что в долгосрочной перспективе вполне оправданно». «Основной риск — приобретение долгостроя в случае долевого строительства и снижение стоимости жилья в дальнейшем, — заявила Грызенкова. — Налоговые риски и величина коммунальных расходов учитываются, но не выглядят определяющими».

Специалист подчеркнула, что в текущих условиях риски покупки недвижимости воспринимаются меньшими, чем риски приобретения ценных бумаг или валюты.

Ранее экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что в текущей ситуации не стоит вкладываться в доллары. Он посоветовал при необходимости приобретать британские фунты стерлингов или хранить рубли на вкладе.