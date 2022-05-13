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Опубликовано видео запуска британской ракеты Brimstone на Украине

Журналист Коц опубликовал видео запуска британской ракеты Brimstone в зоне спецоперации

Российский военный журналист Александр Коц опубликовал в Telegram видео запуска британской ракеты Brimstone, которая применяется на Украине в зоне специальной военной операции.

Brimstone — модернизированная американская AGM-114 Hellfire. Поскольку у Украины в распоряжении нет самолетов или беспилотных летательных аппаратов, с которых ее можно запустить, была ускорена программа по размещению ракеты на наземных пусковых установках.

У ракеты комбинированная головка самонаведения, дальность пуска составляет 11-12 километров.

12 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что Лондон поставил Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое можно было бы использовать для атаки по целям на территории России. Он также заявил, что Британия не поставляла Украине вертолеты или самолеты.

Алина Гончарова
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