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ЦБ смягчил требования к банкам

ЦБ ввел временное послабление для банков по лимитам открытых валютных позиций

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский Центробанк смягчил требования и ввел временное послабление для банков по лимитам открытых валютных позиций (ОВП). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что ЦБ не будет наказывать банки за несоблюдение лимитов ОВП в долларах и евро при условии их разнонаправленности и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций. Кроме того, регулятор не будет применять меры за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов. При этом регулятор подчеркивает, что это не должно использоваться в спекулятивных целях.

Такая мера будет действовать до 31 декабря. По прогнозам ЦБ, это позволит банкам снизить расходы на регулирование позиций в долларах и евро, а риски для капитала будут в достаточной степени ограничены.

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Платон Щукин
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