Экологи назвали Coldplay идиотами

Экологи назвали группу Coldplay идиотами за сотрудничество с нефтяной компанией Neste

Экологи назвали британскую группу Coldplay «полезными идиотами». Так эксперты оценили решение музыкантов сотрудничать с нефтяной компанией Neste ради спасения планеты от глобального потепления, сообщает The Guardian.

С помощью Neste Coldplay хочет вполовину сократить вредные для окружающей среды выбросы парниковых газов во время гастролей. Финская нефтяная компания называет себя крупнейшим производителем устойчивого биотоплива, при этом ее связывают с вырубкой лесов. Согласно исследованию Friends of the Earth, поставщики пальмового масла Neste вырубили не менее десяти тысяч гектаров леса в Индонезии и Малайзии с 2019-го по 2020 год.

Старший директор организации Transport and Environment (T&E) Карлос Кальво Амбель считает, что Neste поступает цинично, используя Coldplay для поддержания репутации. По его словам, фанаты группы и солист Крис Мартин не одобрили бы масштабную вырубку лисов, с которой связана компания.

Амбель призвал музыкантов отказаться от сотрудничества с Neste и найти другой способ улучшить экологию. «Я не ставлю благие намерения Сoldplay под сомнения. Но партнерство с такой компанией делает их полезными идиотами для организации, которая хочет казаться менее вредной для планеты», — отметил он.

Сoldplay утверждают, что Neste гарантировала им отказ от первичных материалов в своем производстве. В нефтяной компании также заявили, что при сотрудничестве с музыкантами пальмовое масло использоваться не будет, а к 2023 году организация планирует полностью отказаться от данного сырья.

В октябре 2021 года Сoldplay нашли способ получать энергию с помощью фанатов. Пол на концертах группы будет оснащен кинетическим покрытием, вырабатывающим энергию при физическом контакте.