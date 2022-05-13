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69-я параллель

Студия придумавшего логотип «Яндекса» дизайнера помогла туристам в Арктике

В Красноярском крае появились знаки для арктических туристов от дизайнера Артемия Лебедева

Фото: Хатангское местное отделение РГО

В Красноярском крае установили два первых знака, которые специально разработали в студии дизайнера Артемия Лебедева, придумавшего логотип для «Яндекса», передает агентство «Северный город».

В помощь путешественникам в сельском поселении Хатанга оборудовали табличку «Начало туристического маршрута», а в поселке Попигай — знак «Стойбище оленей».

Эксперты Красноярского краевого отделения Русского географического общества (РГО) пояснили, что новые знаки создали для безопасности путешествий в Арктической зоне в рамках национальных стандартов (ГОСТ) «Арктический туризм». Данные стандарты не имеют аналогов в мире. Официально они вступят в силу с 30 июня 2022 года.

Разработанные стандарты предупреждают туристов об опасности и помогают им ориентироваться на сложных арктических маршрутах, подчеркнули эксперты.

Ранее велотурист из Италии проехал от Оймякона до Верхоянска и назвал Арктику тихим раем.

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Анна Щербакова
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