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ЕС заявил о возможном использовании замороженных активов России для помощи Киеву

ЕС прорабатывает возможность использования замороженных активов россиян для помощи Киеву

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) работают над возможностью использования замороженных российских активов для оказания помощи Киеву, заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, пишет ТАСС.

При этом политик подчеркнул, работа в данном ключе продолжается, однако конкретных предложений на данный момент нет.

О том, что европейские политики изучают вероятность использования оказавшегося под санкциями имущества россиян, СМИ сообщали еще в марте. Речь шла об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов, которые хотели направить на финансирование восстановления Украины.

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.

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Варвара Кошечкина
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