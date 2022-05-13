ЕС заявил о возможном использовании замороженных активов России для помощи Киеву

ЕС прорабатывает возможность использования замороженных активов россиян для помощи Киеву

Страны Евросоюза (ЕС) работают над возможностью использования замороженных российских активов для оказания помощи Киеву, заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, пишет ТАСС.

При этом политик подчеркнул, работа в данном ключе продолжается, однако конкретных предложений на данный момент нет.

О том, что европейские политики изучают вероятность использования оказавшегося под санкциями имущества россиян, СМИ сообщали еще в марте. Речь шла об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов, которые хотели направить на финансирование восстановления Украины.

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.