Украина заявила о желании подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

Вице-премьер Украины Верещук: Киев хочет подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

Украина хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук, передает ТАСС.

По ее словам, был начат новый раунд переговоров о дорожной карте спецоперации по эвакуации с завода. Верещук отметила роль Международного комитета Красного Креста в данном процессе, а также рассказала, что представители Украины провели переговоры с МККК и ООН и дали им мандат. «Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали", готовимся к подписанию», — сказала вице-премьер.

Помимо этого, Верещук рассказала, что в текущем раунде переговоров посредником выступает Турция.

Ранее вице-премьер Украины заявила, что Киев предложил вариант обмена тяжелораненых украинских военнослужащих, которые остались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, на пленных военнослужащих ВС РФ. При этом она отметила, что договоренностей пока нет, но «переговоры идут хорошо».

7 мая министерство обороны России сообщило, что при участии ООН и Красного Креста завершило эвакуацию мирных жителей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По информации военного ведомства, за время проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей.

