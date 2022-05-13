В Тульской области покажут более 70 фильмов о войне

В Тульской области пройдет международный фестиваль военного кино

Международный фестиваль военного кино имени Озерова пройдет в Тульской области. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Мероприятие пройдет на 25 площадках с 16 по 21 мая и будет приурочено к 80-летию Сталинградской битвы. Всего в программу войдут более 70 фильмов о войне.

«Расширится и география показов — фильмы увидят даже в отдаленных уголках Тульской области. Как и раньше, все показы и мероприятия для зрителей будут бесплатными», — пояснили в правительстве.

В частности, в рамках главной программы игрового кино зрители смогут увидеть фильмы «Летчик», «Крылья над Берлином», «Небо», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Переправа через реку Ялуцзян», «Рядовой Чээрин», «Учености плоды», «Холодное золото» и другие. Кроме того, в ходе фестиваля пройдут тематические мастер-классы от известных российских актеров.

Фестиваль военного кино проводится в Тульской области уже в восьмой раз.

