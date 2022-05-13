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Мужчина сделал предложение возлюбленной в необычном месте и подвергся критике

TikTok-блогер сделал предложение возлюбленной на похоронах ее отца и подвергся критике

Кадр: M.Mojela / TikTok

Пользователь TikTok под ником @m.mojela из провинции Лимпопо, ЮАР, выбрал необычное время и место для предложения возлюбленной и опустился на одно колено во время похорон ее отца. Он поделился видео с подписчиками и подвергся критике.

На кадрах видно, как убитая горем будущая невеста сидит рядом с другой девушкой, предположительно, родственницей, и в этот момент мужчина решил сделать ей предложение. За его спиной видно гроб. На лицах удивленных гостей можно видеть смесь радости, грусти и смятения. Несмотря на неоднозначность ситуации, девушка принимает предложение, и избранник надевает на ее палец кольцо.

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Ролик набрал почти 800 комментариев, в большинстве из которых пользователи удивлялись, почему мужчина решил выбрать столь странный момент. Другие обвинили его в том, что он не уважает семью избранницы и ее умершего отца. «Мне кажется, что он должен был подождать, пока пройдут похороны... как можно радоваться, когда тебе так больно», — написал один из комментаторов.

Ранее житель британского города Престатин сделал предложение возлюбленной перед операцией по пересадке сердца, которая могла закончиться его гибелью. После этого мужчина умер на 17 минут. Когда его реанимировали, он впал в кому.

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Евгения Черкасова
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