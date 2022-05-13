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Вице-канцлера Германии освистали после слов о помощи Украине

Вице-канцлера ФРГ Хабека освистали и назвали поджигателем войны после слов о помощи Киеву
Роберт Хабек

Роберт Хабек . Фото: Michele Tantussi / Reuters

Вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека освистали во время выступления на митинге в Кельне, который прошел в преддверии региональных выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Хабек говорил о ситуации на Украине. По его словам, что у выступающих против оказания военной помощи Киеву складывается искаженное представление о происходящем. Он раскритиковал тех, кто отказывается помогать украинской стороне, и заявил, что «они виновны не меньше, а, может быть, и больше». На этом выступление политика было прервано свистом протестующих, которые выкрикивали: «Поджигатель войны».

Вице-канцлер ФРГ назвал поведение толпы аморальным. При этом он подчеркнул, что никто не выйдет из нынешней ситуации на Украине «морально чистым». Он добавил, что «не гордится» поставками оружия в Киев, а также попытками заменить ископаемое топливо из России энергоресурсами других поставщиков. Однако, по его словам, это необходимо, чтобы прекратить «финансировать войну [президента России Владимира] Путина».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предложил входящим в сообщество странам увеличить сумму финансирования военной помощи Украине до двух миллиардов евро. Средства будут выделены из Европейского фонда мира.

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Марина Совина
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