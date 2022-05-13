Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Друзья решили выпить по пиву и случайно уехали на Ибицу

Express: два британца выпили по кружке пива и внезапно улетели на Ибицу

Фото: Shutterstock

Двое молодых людей из города Абердэр, Великобритания, пошли в бар, чтобы выпить по кружке пива, и случайно уехали за тысячу километров от дома. Об этом сообщает Express.

Дэн Эванс и Алекс Стаббс встретились и решили выпить по пинте пива. Находясь в баре, друзья внезапно приняли решение сесть на такси, доехать до аэропорта и улететь за границу. Они обнаружили, что на рейс до Майорки нет мест, поэтому купили билеты на Ибицу, где даже не бронировали отель.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Все выходные мужчины ходили по вечеринкам, после чего купили билеты до Лондона и вернулись домой. «Гораздо сложнее было вернуться, но мы решили эту проблему и долетели до Лондона как раз вовремя, чтобы в понедельник успеть на работу. Это был шок, но это того стоило», — сказал Эванс.

Британцы опубликовали фотографии своего путешествия, но их устыдили пользователи соцсетей. «Какое безумие», — сыронизировал один из них. «Это постанова», — предположил другой. «Чего только люди не делают, чтобы привлечь внимание», — подчеркнул третий. У других пользователей вызвали подозрения аккаунты мужчин.

Тем не менее друзья не сожалеют о содеянном и готовы повторить приключение через несколько лет.

Ранее сообщалось, что 20-летний житель Эдинбурга, Шотландия, заснул в Uber после проведенной в клубе ночи и оказался на другом конце страны. Он понял, где находится, только после того, как разместил просьбу о помощи в Snapchat.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину
Биолог рассказал о риске употребления молока для спортсменов
Во Франции призвали «закрыть двери в НАТО»
Байден провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби
В Италии прокомментировали призыв Зеленского дать отпор российским туристам
Верховный суд Южной Осетии вынес решение по референдуму об объединении с Россией
Германия обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
За избиение киберспортсмена до смерти трое россиян пойдут под суд
Психолог назвала способы справиться с домогательствами на работе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.