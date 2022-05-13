Премьер Италии призвал Байдена позвонить Путину

Премьер Италии Драги призвал лидера США Джо Байдена позвонить президенту России Путину

Премьер Италии Марио Драги заявил, что для мира на Украине нужен многосторонний формат переговоров. Его слова передает РИА Новости.

Драги считает, что участие в переговорном процессе должны принимать США и Россия. Он также призвал президента США Джо Байдена позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Кроме того, он отметил, что «контакты должны быть перезапущены и интенсифицированы на всех уровнях».

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что на данный момент нет планов подготовки переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.