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Премьер Италии призвал Байдена позвонить Путину

Премьер Италии Драги призвал лидера США Джо Байдена позвонить президенту России Путину

Фото: Pixabay

Премьер Италии Марио Драги заявил, что для мира на Украине нужен многосторонний формат переговоров. Его слова передает РИА Новости.

Драги считает, что участие в переговорном процессе должны принимать США и Россия. Он также призвал президента США Джо Байдена позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Кроме того, он отметил, что «контакты должны быть перезапущены и интенсифицированы на всех уровнях».

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что на данный момент нет планов подготовки переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

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Марина Совина
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