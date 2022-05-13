Экономист описал возможный мировой кризис

Аналитик Самиев допустил начало мирового кризиса из-за санкций против России

Миру может грозить кризис из-за санкций и вызванных ими проблем с логистикой и поставками продовольствия, считает экономист, аналитик Павел Самиев. Он предположил, что тяжелее всего придется наименее развитым странам, критично зависящим от импорта продуктов питания. Возможный мировой экономический кризис он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Из-за введенных против России санкций миру может угрожать политический, финансовый и продовольственный кризис. Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Самиев считает, что Медведев может оказаться прав.

Совокупность факторов

По словам аналитика, мир переживает трудности не только из-за санкций, введенных против России, но и из-за связанных с ними вторичных причин, таких как, например, сбои в логистических цепочках.

«Мы имеем совокупность факторов, провоцирующих экономические и социальные катаклизмы по всему миру. Сказать с уверенностью, какая роль тут отведена непосредственно санкциям, а какая другим, тоже связанным с текущими событиями причинам, трудно. Здесь и проблемы с логистикой, с торговлей товарами продовольствия вроде поставок зерна, масла и прочего. Все это вместе ведет к перебоям на мировых рынках, росту цен на многие группы товаров», — сказал Самиев.

Критичной оказалась и проблема обеспечения сырьевыми ресурсами, которая, как отметил аналитик, привела к невозможности производить определенные группы товаров в прежнем масштабе, что естественным образом вызвало повышение цен. Сложности с поставками продовольствия, в свою очередь, породили не только серьезные экономические, но и социальные последствия.

Дело здесь не только в санкциях. Но они добавляют серьезный негативный фактор, влияя на происходящее на рынках. Конечно, сумма всех этих проблем отрицательно влияет на мировую экономику Павел Самиев аналитик

Списки пострадавших

«Я бы выделил три группы стран, которые особенно чувствительно отреагируют на происходящее, — сказал Самиев. — Прежде всего, это наименее развитые страны, зависящие от импорта продовольствия, где в структуре потребления у людей в основном именно продукты питания. Это страны Северной, Центральной и Восточной Африки, Южной Америки, ряд азиатских стран».

Типичный пример здесь Шри-Ланка, Перу, где уже идут протесты, наблюдается экономически коллапс из-за резкого роста цен. Цены на топливо, его дефицит также вызывают социальный кризис Павел Самиев аналитик

Вторая группа — страны, зависимые от импорта ресурсов: сырья, энергоресурсов, металлов, полезных ископаемых. Такими, к примеру, являются страны Европы, Япония. Сбои поставок в их случае ведут к перебоям производства в различных технологических отраслях.

«Это тоже довольно серьезная проблема, которая вызовет производственный кризис, остановку заводов и прочее. Это страны с высоким уровнем развития, зависящие от поставок сырья и энергоресурсов», — объяснил аналитик.

Третья группа — страны, ориентированные на торговлю с Россией и Украиной и сегодня испытывающие сложности в поисках замены по разным группам экспорта и импорта. Их ждет серьезный удар по экономике Павел Самиев аналитик

Самиев заключил, что труднее всего придется первым двум группам: высокоразвитые страны ждет спад в экономике, социальные проблемы, а слаборазвитые, где даже рост цен на хлеб и масло вызывает коллапс, ждет серьезный продовольственный, экономический и социальный кризис.

Россия в отдельном списке

«Россию, конечно, следует рассматривать в отдельном списке. Санкции против нее наносят существенный ущерб экономике, говорить, что никакого влияния они не оказывают и от них Россия только крепнет, было бы странно, — подчеркнул Самиев. — Во-первых, наблюдаются серьезные проблемы с высокотехнологичным импортом, комплектующими, используемыми в производстве. Локализовать производство во многих отраслях сложно, найти альтернативу не получилось. Мы уже видим, как это ударило по автомобилестроению, нефтехимической промышленности, производству техники».

Экономист обратил внимание на то, что даже официальные прогнозы ЦБ и Минэкономики предсказывают падение ВВП на 8-10 процентов.

Сейчас мы испытываем шок, наблюдаем перестройку экономики, логистики, внешнеэкономических связей. Приходится искать новых партнеров, источники поставок, параллельно открывая новые регионы для экспорта, чтобы не потерять выручку. Если эта перестройка все же состоится, то, в принципе, через год-два падение ВВП может быть отыграно Павел Самиев аналитик

Предсказать, удастся ли России в полной мере совершить перестройку экономики, наладив новые качественные внешнеэкономические связи, по словам экономиста, довольно непросто. Китай, на который так рассчитывала страна, уже сократил ввоз товаров в РФ из-за опасения вторичных санкций.

«Проблема в том, что все подобные вопросы решаются вне публичной плоскости, никто не делает никаких официальных заявлений. Одни компании, отказавшиеся от поставок в Россию, объясняют такой шаг внутренними проблемами, другие чем-то еще. Очевидно, что и слова о проблемах с логистикой имеют свои основания: сломалась старая схема перевозок, это тоже нужно учитывать. С другой стороны, если китайские компании будут открыто заявлять о прекращении сотрудничества из-за санкций, это будет уже не так приятно», — считает Самиев.