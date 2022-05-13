В Британии приезд Лаврова в Оман посчитали большим достижением для России

Британская Rai Al Youm назвала визиты Лаврова в Оман и Алжир большим успехом для России

Визиты главы МИД России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижением для Москвы. Об этом сообщила британская газета Rai Al Youm.

Лидеры стран президент Алжира Абдельмаджид Теббун и оманский султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели новую встречу с Лавровым. В разговоре с главой российского внешнеполитического ведомства они подтвердили готовность к дальнейшей координации через ОПЕК+. Такое заявление говорит, что страны будут продолжать пользоваться российскими энергоносителями, несмотря на западные страны.

Помимо этого, Алжир и Оман высказались о спецоперации на Украине. Участники встречи заявили, что страны занимают нейтралитет в конфликте.

В заключение сообщается, что «Россия восстанавливает свое влияние в арабском регионе». Rai Al Youm также пишет, что это «большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы». При этом отмечается, что политическое воздействие Москвы на Ближний Восток «в корне отличается от действий США и европейских стран», так как они продолжают выстраивать отношения с арабами «в колониальной манере».

О визите российского министра в Оман стало известно 11 мая. Лавров прилетел в Оман из Алжира, где в понедельник, 9 мая, встретился с главой МИД и президентом страны.

Последний раз министр иностранных дел России был в Омане в 2016-м. Глава российского внешнеполитического ведомства вел там переговоры по ценам на нефть и урегулированию сирийского кризиса.