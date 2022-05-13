Сен-Пьер заявил о лжи главы UFC из-за боя с Нурмагомедовым

Боец Сен-Пьер заявил, что глава UFC Уайт обманул его из-за согласия Нурмагомедова на бой

Бывший боец смешанного стиля (MMA), канадец Жорж Сен-Пьер заявил о лжи президента UFC Дэйны Уайта из-за несостоявшегося боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит Middle Easy.

Спортсмен вспомнил, что после завершения Нурмагомедовым карьеры Уайт связался с ним и дал понять, что россиянин согласен на поединок, хотя тот не планировал больше драться. «Он обманул меня. Сначала они обратились с предложением ко мне, а затем к Хабибу. Я знаю, что он врал мне. Сейчас Уайт может говорить: "Зачем Сен-Пьеру драться в боксе? Он ведь отказался от боя с Хабибом". Хитрый ход», — заявил Сен-Пьер.

Нурмагомедов покинул MMA осенью 2021 года. Он объявил о своем решении сразу после победы над Джастином Гейджи и очередной защиты титула чемпиона UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках. Он трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и возглавляет рейтинг лучших бойцов организации вне учета весовых категорий.

Сен-Пьер покинул MMA в феврале 2019-го. Желание подраться с экс-чемпионом выражал Нурмагомедов. По версии самого канадца, долгое время в схватке не было заинтересовано именно руководство UFC.